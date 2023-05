Emmanuel Macron à Lyon : entre rapprochement des Mémoires et éloignement du conflit social

Après avoir descendu, sans public, les Champs-Elysées à Paris, Emmanuel Macron s’est rendu à Lyon, plus précisément au Mémorial de la prison de Montluc, lieu hautement symbolique car de grands noms y ont été emprisonnés dont Jean Moulin. C’est avec la Marseillaise et le chant des Partisans comme fond sonore que le chef de l’Etat a déposé une gerbe et s’est recueilli devant une stèle commémorative à l’extérieur de la prison avant d’y pénétrer à l’intérieur.

Entouré du couple Klarsfeld et de Claude Bloch, ancien déporté et survivant d’Auschwitz-Birkenau, le Président de la République a visité le Mémorial de la prison de Montluc dont les cellules de Jean Moulin et de Klaus Barbie, mais aussi l’espace dédié aux enfants d’Izieu, comme le prévoyait le programme. Des collégiens et lycéens, ambassadeurs de la Mémoire de la Shoah, ont présenté à Emmanuel Macron ces espaces et personnages à l’histoire si lourde.

Peu de temps après cette visite, le chef de l’Etat a proclamé un discours durant lequel il s’est engagé à ce que la République veille sur ce Mémorial de la Résistance, de la déportation et des crimes de guerres nazis. "Faire vivre la mémoire de ceux qui sont passés ici est un devoir chargé de souffrance et de joie. Car leur héritage nous grandit et nous éclaire, comme il éclairera la génération après nous, qui le lèguera encore à la génération suivante, jusqu’à la fin des temps", a-t-il déclaré, sous les applaudissements des personnalités présentes.

Une visite symbolique, mais à l’impact limitée selon l’opposition

Présents pour assister à la visite du président, le sénateur EELV Thomas Dossus et la député écologiste Marie-Charlotte Garin ont regretté le large périmètre de sécurité autour de la prison de Montluc et l’absence du public : "J’aurais aimé que les Lyonnais puissent assister à cet hommage. Malheureusement, vu la crise dans laquelle nous sommes aujourd’hui, ça n’a pas pu être ouvert au public", indique Thomas Dossus.

Des propos validés par Marie-Charlotte Garin qui s’interroge : "Qu’est ce qui nous attend pour la fin du quinquennat ? Quatre ans sans commémoration publique ?".

Thomas Dossus reconnaît cependant volontiers que le discours du président rendait parfaitement hommage aux Mémoires des victimes des nazis, tandis que le maire de Lyon Grégory Doucet, également présent, a qualifié la visite d'Emmanuel Macron dans la "capitale de la Résistance et de la mémoire" de "très importante".

A quelques rues de là, plusieurs milliers de manifestants ont défilé dans les rues lyonnaises pour faire entendre leur mécontentement à l'encontre de la venue du premier personnage de l'Etat. Quelques dégradations ont été commises sur le parcours, tandis que la mairie du 3e arrondissement a été attaquée.

T.B.