La lyonnaise Véronique Trillet-Lenoir, députée européenne, est décédée ce mercredi

Depuis juillet 2019, l’ancienne conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes siégeait à la majorité présidentielle au Parlement européen. Son décès a été annoncé sur X (ex-Twitter) par Stéphane Séjourné, président du groupe Renew, qui a salué son travail : "Modèle d'intégrité, Véronique avait fait de la santé des Européens et de notre sécurité sanitaire son combat, en s'appuyant sur son expérience universitaire et son parcours de praticienne hospitalière qui étaient internationalement reconnus." Les causes de sa mort ne sont cependant pas encore connues.

La santé a toujours été le fer de lance de Véronique Trillet-Lenoir puisqu’elle a d’abord été praticienne à l’hôpital Louis Pradel à Lyon avant de devenir présidente du directoire du cancéropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes entre 2013 et 2020. C’est en 2015 qu’elle se lance dans la politique au conseil régional dans la liste d’opposition de Jean-Jack Queyranne.

Les premières réactions ne se sont pas fait attendre comme celle de Thomas Rudigoz qui a déclaré sur X : "Mes pensées les plus émues vont à sa famille et à ses proches." D’autres députés ont rendu hommage à la Lyonnaise comme Anne Brugnera : "Sa gentillesse, ses engagements et ses nombreux combats pour la santé de tous va tellement nous manquer."

Le reste de la sphère politique a également adressé ses condoléances à la famille dont la Première ministre Elisabeth Borne, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau ou la présidente du groupe de la gauche au Parlement européen Manon Aubry.

