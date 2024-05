Le présentateur et écrivain lyonnais Bernard Pivot est décédé

Le présentateur, journaliste et écrivain lyonnais, Bernard Pivot, est décédé ce lundi à l’âge de 89 ans. L’annonce a été faite par la famille du créateur de l’émission littéraire culte Apostrophe.

Ce fils d’épiciers lyonnais, né en 1935, avait commencé sa carrière de journaliste au Progrès, avant de rejoindre le Figaro Littéraire puis d’animer plusieurs émissions, dont Apostrophe ou encore Bouillon de culture.

Bernard Pivot, spécialiste de l’orthographe et connu pour ses fameuses dictées, est également l’auteur de nombreux livres. Il avait aussi présidé l’Académie Goncourt.

L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que, le jour où je mourrai, elles m'appelleront. — bernard pivot (@bernardpivot1) January 22, 2016

Son goût pour la langue française remontait à son enfance, avait expliqué Bernard Pivot en 2016 lors de la parution de son livre Au secours ! Les mots m'ont mangé. "Je suis un enfant de la guerre. J'étais réfugié avec ma mère dans un petit village du Beaujolais, et mes seuls livres étaient un dictionnaire et Les Fables de La Fontaine. La Fontaine me parlait de Zéphyr ou d'Aquilon et Le Petit Larousse me renseignait sur ces mots étranges", avait-il notamment confié. Bernard Pivot dont le nom était entré justement dans le Petit Larousse en 2013.

Depuis l'annonce du décès de Bernard Pivot, les hommages affluent. Grégory Doucet se dit notamment "très attristé par la mort de Bernard Pivot. Amoureux des lettres et des bons mots, ce Lyonnais aura su partager comme personne son goût pour la culture". Le maire de Lyon a également salué "une figure intellectuelle et médiatique inoubliable dont la silhouette illumine la fresque des Lyonnais". De son côté, la ministre de la culture, Rachida Dati, a rendu hommage à un "très grand ambassadeur du livre, un militant de la lecture pour tous" : "La disparition de cette grande figure culturelle est une perte pour le monde du livre et pour tous les Français".