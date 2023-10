Lyon : grave accident entre un bus TCL et une voiture, un mort et quatre blessés

Peu après minuit, une voiture a violement percuté par la droite un bus TCL à l’intersection de la rue de Saint-Cyr et de la rue Joannes Carret, à quelques mètres de la voie ferrée. Dans le bus, deux passagers ont été légèrement blessés selon nos informations.

Mais c’est surtout dans l’Audi S5 également impliquée que la situation était plus inquiétante. A bord, trois personnes ont dû être désincarcérées par les sapeurs-pompiers avant d’être transportées à l’hôpital. Dans la nuit, l’état de santé de l’une des passagères s’est dégradé, provoquant son décès. La victime était âgée d’une cinquantaine d’années.

Selon les premiers résultats des investigations dans le cadre de l'enquête ouverte, et encore à confirmer, le conducteur lui aussi quinquagénaire aurait perdu le contrôle de sa voiture après un départ en trombe sur une chaussée glissante. L’Audi n’était pas assurée et n’avait pas un contrôle technique en règle d’après une source proche du dossier. Des dépistages d’alcool et de stupéfiants devaient être réalisés sur le conducteur de la voiture qui serait bien titulaire du permis de conduire.

Les investigations se poursuivent. Des auditions devaient notamment être réalisées.

J.D.