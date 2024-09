Près de Lyon : accident de car scolaire, au moins six blessés et 75 pompiers mobilisés

Un accident impliquant un car scolaire s'est produit ce lundi 23 septembre 2024, sur la route de Dorieux, à Belmont d'Azergues, près de Lozanne (Rhône). Le bus, transportant 36 adolescents, a effectué une sortie de route pour des raisons encore indéterminées.

Le bilan provisoire fait état de cinq personnes blessées, toutes en urgence relative. Aucun des blessés n’est en danger de mort, selon les secours sur place.

L’intervention est toujours en cours avec 75 pompiers mobilisés pour sécuriser la zone et porter assistance aux victimes. Les autorités demandent d’éviter le secteur afin de faciliter le travail des secours et déconseillent de prendre la sortie de l’échangeur du pont de Dorieux sur l’A89.

Les familles ont été accueillies et regroupées dans un bâtiment à proximité immédiate pour une prise en charge avec leurs enfants.

Le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône s’est rendu sur place, avec le directeur départemental du Service Départemental et Métropolitain d’Incendie et de Secours et du commandant en second du Groupement de gendarmerie départementale, aux côtés du président du Conseil départemental du Rhône, les conseillers départementaux du canton, des maires de Belmont d'Azergues, de Lozanne et de Chazay d’Azergues.