Lyon : deux blessés graves sur l’A466

À la suite de l'impact, l'un des véhicules s'est embrasé.

Les deux victimes de l’accident âgées de 21 et 74 ans sont parvenues à s’extraire du véhicule et échapper aux flammes avant l’arrivée des secours. Toutes deux dans un état grave, elles ont été évacuées et transportées vers l’hôpital de Villefranche et Edouard-Herriot à Lyon.

L’intervention d’une vingtaine de sapeurs-pompiers a été nécessaire pour les secourir les victimes et sécuriser la zone.