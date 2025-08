Ce tronçon de la Voie Lyonnaise 3 terminé : découvrez où il se trouve

Un nouveau tronçon de la Voie Lyonnaise 3 vient d’être livré. Il permet de circuler à vélo ou à pied le long de la Saône à Lyon de Perrache au pont Koenig. "L’objectif était d’assurer une continuité cyclable sur cet axe très fréquenté, ainsi qu’améliorer la sécurité et le confort des piétons, notamment en reprenant les arrêts de bus le long des quais de Saône", indique la Métropole de Lyon.

Long de 3,3 kilomètres, l’itinéraire en question a permis d’’élargir et de créer des trottoirs mais également quatre traversées piétonnes (deux au niveau du quai de Bondy, deux au niveau du quai Pierre Scize). "L’enjeu était de simplifier et de rendre plus confortable la cohabitation entre les piétons et les cycles notamment sur le quai Pierre Scize, où désormais les espaces d’attente pour les usagers du bus sont séparés de la voie cyclable", précise la collectivité qui met aussi en avant la création de nouveaux espaces verts. A noter que ce tronçon permet aussi de relier les lignes de bus TCL C3, C13, C14, C18, C20, la ligne D du métro et la gare TER de Saint-Paul.

La Voie Lyonnaise 3 doit relier à long terme Quincieux et Genay au Nord, à Givors et Grigny au Sud, soit une distance de 57 kilomètres, avec des passages par le Val de Saône, les Monts d’Or, l’Île Barbe ou encore le quartier de Vaise et les Grandes Locos à La Mulatière.