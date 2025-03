Près de Lyon : moins de 24 heures après une sensibilisation routière… Ce chauffeur de car scolaire n’avait pas tout retenu

Moins de 24 heures après avoir assisté à une session de sensibilisation sur les dangers de la route, un chauffeur de car scolaire a été contrôlé positif aux stupéfiants lors d’un contrôle routier mené par la brigade motorisée de Villefranche-sur-Saône.

Le 10, 11 et 12 mars, les gendarmes de la brigade motorisée de Villefranche-sur-Saône ont mené une opération de prévention auprès des chauffeurs de l’entreprise de transport de personnes Transdev et Libellule, sur le site d’Arnas. Une trentaine de professionnels ont été sensibilisés aux risques liés à la vitesse, à l’alcool, aux stupéfiants et à l’usage du téléphone au volant.

Pourtant, le 11 mars à 7h40, un chauffeur de car scolaire a été contrôlé sur la commune du Perréon. Si son car était vide au moment du contrôle, le dépistage aux stupéfiants s’est révélé positif. Il a aussitôt été placé en garde à vue avant d’être présenté au parquet de Villefranche-sur-Saône.

À l’issue de la procédure judiciaire, le conducteur a écopé de six mois de suspension de permis, d’une amende de 300 euros et d’une obligation d’effectuer un stage de sécurité routière.

D’autres sessions de sensibilisation sont prévues sur les sites de Sarcey et Amplepuis, en partenariat avec les gendarmes du peloton motorisé de Tarare.