Canicule en Auvergne-Rhône-Alpes : la vague de chaleur fin août aurait causé plus de 150 décès supplémentaires 

Dans une enquête publié ce mardi, le service déplore 400 morts de plus que la normale durant la vague de chaleur qui a frappé 52 départements du 11 au 26 août, au niveau national. Pour rappel, entre le 22 et le 25 août, 19 départements de quatre régions d’Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur avaient même été placés en vigilance rouge canicule.

Selon Santé Publique France, la région où les excès départementaux sont les plus élevés est l’Auvergne-Rhône-Alpes "avec 169 décès en excès", soit une hausse de + 7,3 %. La Nouvelle Aquitaine arrive en deuxième place avec 120 décès en "excès".

L’agence prévient que ce bilan pourrait encore s’aggraver puisque "le calcul de l’excès de mortalité pendant les canicules repose sur les données de mortalité toutes causes confondues issues des bureaux d’état-civil et transmises par l’Insee, dont la durée de consolidation est de 1 mois". Ainsi, "cette synthèse correspond à une première estimation établie 2 semaines après la fin de la période de canicule". Un bilan final de l’été sera prochainement édité.