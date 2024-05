Blandan ouvert toute la nuit, horaires des piscines rallongés : Lyon se prépare à lutter contre la canicule

Quatorze actions vont être mises en place pour "adapter la ville afin qu’elle reste un territoire agréable à vivre". Ce projet de grande envergure promeut, entre autres, l’installation de dispositifs améliorant la climatisation naturelle de la ville.

Faire trempette tout l’été grâce aux piscines de la Ville

Parmi ces actions, un grand plan a été développé autour des piscines de la métropole. Audrey Henocque, 1ère adjointe à la mairie aux finances, commandes publiques et grands événements confirme l’ouverture d’au moins deux piscines par jour entre 7h et 20h. L’élue écologiste rappelle aussi que depuis le 8 mai la piscine Tony Bertrand sur les quais Claude Bernard, accueille Lyonnais et Lyonnaises tous les week-ends.

Exceptionnellement, les bassins resteront ouverts jusque début septembre pour combattre les dernières chaleurs estivales. L’adjointe a profité de cette nouvelle pour annoncer l’ouverture le 20 juin prochain de la nouvelle piscine de Gerland.

Une nuit à la belle étoile

"Le parc Blandan sera ouvert toute la nuit au public" annonce l’adjointe au maire. Seule la partie haute du parc sera concernée par cette mesure, appliquée uniquement en cas d’alerte canicule rouge. Chaque Lyonnais est invité à se munir d’un sac de couchage pour dormir à la belle étoile. En revanche, l’installation de tentes sera proscrite.

Une expérimentation qui interroge quant à la sécurité des dormeurs. L’adjointe confirme la présence d’équipes veillant à la sécurité et au respect des bonnes consignes.

Le reste de l’été, le parc de Gerland et de Blandan fermeront leurs portes à minuit. De son côté, le parc de la tête d’or accueillera du public jusque 23h30.

Outre les piscines et les parcs, la Mairie a annoncé la gratuité de trois musées en cas d’alerte canicule rouge. Le Musée Gadagne, le Musée d’art contemporain et le Musée des Beaux-arts seront concernés. Une occasion de se cultiver tout en profitant de la fraicheur qu’offre chacun de ces lieux.