Lyon : les rénovations de la piscine de Vaise prévues pour 2025

Inaugurée en 1968, la piscine de Vaise attend un bon coup de jeune. Les travaux démarreront en mai 2024 et permettront la rénovation de l’étanchéité et des carrelages des deux bassins, ainsi que les plongeoirs. Il est également prévu de refaire les murs rideaux de la façade nord, étant la seule façade non modernisée et de rénover le hall d’entrée.

Le montant des travaux a été réévalué la semaine dernière. Selon Le Progrès, ils devraient coûter 6,3 millions d’euros, sans compter les aléas de chantier. Ainsi, ils devraient s’achever en mai 2025, de quoi accueillir au mieux les EuroGames qui auront lieu à Lyon en juillet 2025.