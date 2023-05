"Ce sont des gestes dont je vais me rappeler" : sensibilisation à la noyade à Lyon

A cette occasion, une sensibilisation à la noyade se tient ce mercredi après-midi au centre nautique Tony Bertrand dans le 4e arrondissement de Lyon. Organisée par la Ville de Lyon, cette semaine a pour but de permettre au plus grand nombre de se familiariser avec des exercices de sauvetage.

Pour la 5e édition de la semaine des gestes qui sauvent, la piscine a joué le jeu avec une mise en situation. Sur la base des volontariats, des nageurs présents ont pris la place d’une victime de noyade le temps d’un instant. Un maître-nageur s’élance pour tenter, le plus rapidement possible, de ramener ladite victime au bord de la piscine. C’est Margaux, nageuse venue avec une amie qui s’est prêtée à l’exercice. Cette courte séance lui a tout de même été utile : "Ce sont des gestes dont je vais me rappeler jusqu’au bout. Quelques minutes c’est comme une réanimation cardiaque, ce sont des minutes qui vont permettre l’arrivée des secours."

"Il ne faut pas prendre de risques"

Parmi les autres activités, le coutumier mannequin jeté à l’eau pour simuler un corps. Tandis qu’un nageur est allé le chercher pour le ramener à la surface, un maître-nageur a ensuite pris le relai pour lui prodiguer un massage cardiaque. Par la même occasion, Loïc Braud, responsable du site rappelle les gestes essentiels à suivre en cas de noyade : "Il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas qu’il y ait une deuxième victime pour sauver la première. On sort la victime de l’eau, on peut voir si elle a un pouls, lui parler. S’il n’y a pas de réaction, il faut faire un massage cardiaque, du bouche à bouche et appeler les secours." L’idée du mannequin est aussi pour montrer qu’il vaut mieux parfois ne pas jouer au superhéros : C’est important que les gens se rendent compte du poids des mannequins dans l’eau […] en cas de noyade dans le Rhône, ils se diront qu’il vaut mieux appeler les secours que se jeter à l’eau."

Alors qu’il déplore un manque de maîtres-nageurs en France, Loïc Braud considère également qu’il y a trop de morts par noyade à travers le pays. Rien que chez les moins de six ans, on compte 226 noyades dont 22 décès. Pour éviter ce genre d’accidents, le responsable du centre nautique rappelle un point essentiel : "Il n’y a aucune raison pour qu’une piscine privée ne soit pas surveillée. Même si les enfants savent nager, il faut de la surveillance."

A.C.