La ville de Lyon rehausse la température de deux piscines

La ville de de Lyon a décidé de rehausser la température des bassins à 27°C suite à la demande de nageurs à haut niveau. Lyon Natation Métropole, Lyon Plongeon Club et Synchro Lyon Aqua s’entraînent en effet dans ces infrastructures. Les clubs ont négocié la hausse de la température des bassins pour qu’elle soit au moins à 27°C. Ils expliquent que l’eau doit être au maximum à 10°C de moins que la température du corps pour le bien des nageurs. Une eau en dessous de cette limite refroidit le corps, contracte les muscles et augmente le risque de blessure.

Lyon est donc revenue sur une décision prise sept mois auparavant. Les deux bassins avaient été refroidis en octobre dernier dans le cadre d’un plan de sobriété pour faire face à la crise énergétique. Les élus avaient annoncé une baisse de la consommation de la ville de 10% sur un an. Les piscines du Rhône et de Vaise avaient ainsi été refroidis à 25°C et 26°C. Même si les deux bassins récupèrent, respectivement, 2 et 1°C, la ville souligne le maintien de son engagement envers son plan de sobriété.

Avec la qualification des Jeux Olympiques et Paralympiques qui approche, cette hausse des bassins tombe tout de même à pic. Certains athlètes voient leur entraînement s’intensifier afin d’être prêt pour cette compétition au mois de juin. Les nageurs pourront désormais s’entraîner dans des conditions qui leur sont plus favorables.