Flambée des prix de l'énergie : la Région débloque 6 millions d'euros pour aider les boulangers

Une aide d'urgence de 6 millions d'euros vient d'être débloquée par Laurent Wauquiez pour accompagner les boulangeries touchées par la flambée des prix de l'énergie.

"La Région se donne une semaine pour cadrer, avec les fédérations et les réseaux consulaires, un plan d’aide simple et rapide afin d’éviter les fermetures", indique la collectivité.

"Nous ne pouvons pas accepter de laisser mourir nos artisans boulangers indispensables à la vie quotidienne de nos territoires et qui font la dynamique de nos communes. La situation de nos boulangers est aujourd’hui apocalyptique. Ils souffrent encore plus que les autres commerçants. Avec les organisations professionnelles et consulaires, nous nous donnons une semaine pour construire un dispositif simple, efficace et rapide qui soit une bouffée d’oxygène en trésorerie. Des aides sont faites, mais le compte n’y est pas. En nous mobilisant tous, nous ne laisserons personne au bord du chemin", a notamment déclaré le président LR de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

A noter que le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour aider les boulangers à surmonter cette crise énergétique. Les artisans pourront reporter le paiement de leurs impôts et cotisations sociales et résilier leur contrat sans frais en cas de facture prohibitive.