Les Toques Blanches lyonnaises organisent un dîner aux chandelles pour dénoncer le coût de l’énergie

Ce mardi, dans certains restaurants, les Lyonnais vont pouvoir diner à la seule lumière de la bougie. Ce n’est pas pour la fête des Lumières, encore moins pour fêter la Saint-Valentin, c'est bien pour dénoncer la hausse du coût de l’énergie. Cette action portée par l’association de cuisiniers des Toques Blanches vise à faire connaître au grand public les problèmes d’énergies auxquels ils sont confrontés, mais c’est aussi un cri de détresse envoyé au gouvernement pour demander d’apporter du soutien à ce secteur. Via un communiqué les Toques Blanches explique que "Le Dîner aux Chandelles permet de souligner la réalité qui est qu’il ne sera plus possible d’offrir un service décent aux clients ou de garantir des conditions de travail convenables."

Un appel à l’aide qui demande à ce que le gouvernement apporte du soutien aux restaurateurs qui essayent déjà de s’adapter à cette hausse de prix, mais qui ne s’en sortent pas. "Les établissements sont plongés dans le noir tant les factures énergétiques sont douloureuses."

Pour Joseph Viola, meilleur ouvrier de France et propriétaire de 3 restaurants à Lyon, cette adaptation passe par plusieurs mesures. "On essaye d’avoir bien sûr, une grande surveillance au niveau de la consommation électrique de nos employés et de nos restaurant mais le gaz aussi a fortement augmenté donc on essaye de faire des cuissons durant la nuit pour qu’elles nous coûtent moins cher." Il est conscient que le travail de restaurateur implique le besoin de "s’adapter". La majorité d’entre eux avaient dû le faire pendant le covid. Aujourd’hui, après cette période difficile, ils font face en plus à l’augmentation du prix de toutes les énergies ainsi qu’à celle du prix de toutes les matières premières, "de la motte de beurre, aux légumes et aux viandes."

Depuis quelques mois, ses factures et celles de nombreux cuisiniers ont augmenté de près de 80 %.

C’est pour cela que lui et d'autres chefs des Toques Blanches vont lancer l’action « Dîner aux chandelles » ce mardi 21 mars. Cette action est "un one shot, mais peut-être qu’il deviendra répétitif, mais on avait à cœur de mener cette action. Peut-être que d’autres associations mèneront elles aussi des actions, l’important c’est d’être solidaire.", indique Joseph Viola

Le chef meilleur ouvrier de France participera à cette action dans son restaurant Daniel et Denise dans le troisième arrondissement de Lyon.