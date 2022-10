La réponse de la Métropole de Lyon à la crise énergétique avec Philippe Guelpa-Bonaro

Cette semaine, la Ville de Lyon a annoncé un plan de sobriété pour diminuer de 10% ses consommations d'énergies.

De son côté, la Métropole a un plan gradué sur le court et long terme. Avec -10% de réduction des consommations d'énergie de son patrimoine d'ici un an, -10% à horizon 2026 avec des travaux majeurs et ajustements techniques et -10% d'ici 2030 avec rénovation lourde et globale de bâtiments publics comme des collèges.

"On a un risque de pénurie physique d'énergie, d'explosion des prix", observe Philippe Guelpa-Bonaro. Mais comme la mairie de Lyon, le vice-président de la Métropole n'imagine pas des fermetures : "Le service public est fondamental et on ne doit pas transiger là-dessus".

La collectivité va faire un travail sur ses propres compétences, mais compte aussi sur les habitants : "On souhaite mobiliser les volontaires, ceux qui ont de la marge dans leur réduction d'énergie. Et ce n'est vraiment pas le cas d'une majorité, on a une large part d'habitants en sobriété subie et forcée", poursuit l'élu écologiste.

La Métropole doit aussi distribuer des kits d'urgence énergétique, "des trucs très concrets et pratiques", comme par exemple des boudins de porte.

Outre l'Energie et le Climat, Philippe Guelpa-Bonaro s'occupe aussi de la Publicité. Malgré son aversion pour cette dernière, il ne pourra pas obliger les enseignes lumineuses à s'éteindre la nuit dans l'agglomération : "On n'a pas encore la compétence de police de la publicité. L'Etat nous la transfèrera en 2024".

🗣️ Le vice-président de la @grandlyon @FilGB est l'invité de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce jeudi : plan de sobriété, crise énergétique, chauffage urbain et publicité au programme https://t.co/U25QNrIyfY — Lyon Mag (@lyonmag) October 13, 2022

00:00 Plan de sobriété

03:18 Objectif -30%

05:33 Tenir ses objectifs

10:39 Réseau de chaleur urbain

13:09 Eteindre la pub la nuit