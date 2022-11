La Région débloque des aides pour la rénovation énergétique de l’hôtellerie et de la restauration

Mais certains plus que d’autres. Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, il était primordial d’aider les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration à y faire face.

Le président Laurent Wauquiez a donc annoncé qu’une enveloppe de 5 à 10 millions d’euros sera débloquée pour accompagner les investissements en matière de rénovation énergétique. Les professionnels de l’hébergement touristique pourront toucher une aide allant jusqu’à 100 000 euros pour mener à bien leur projet. Pour la restauration, la Région donnera jusqu’à 10 000 euros pour aider à l’optimisation énergétique des bâtiments.

"Nous sommes la grande région du tourisme. Et nous voulons le rester. Cette crise de l’énergie menace gravement nos secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration qui sont en grande détresse. Des secteurs qui sont malheureusement les grands oubliés des aides de l’Etat. Alors nous avons décidé d’agir et de mettre en place des aides pour les accompagner durant cette période difficile. Mais nous souhaitons aussi que l’Etat comprenne toute l’importance de la filière, qui doit pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire. Ce sont de trop nombreux emplois qui sont

menacés", a déclaré Laurent Wauquiez.

Ce dernier s’est joint à l’UMIH et au GNI pour demander à ce que l’hôtellerie, la restauration et le tourisme bénéficient du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement.