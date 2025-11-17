Urbanisme

Restauration des tours de la basilique de Fourvière à Lyon : il manque encore 500 000 euros

Une nouvelle campagne d’appel aux dons est lancée.

Il y a un an, la Fondation Fourvière lançait un appel à soutien pour financer les travaux de restauration des deux premières tours de la basilique Notre-Dame de Fourvière. "Ces tours présentent des désordres structurels conséquents et des fissures inquiétantes, amplifiées par des infiltrations d’eau, pouvant mettre en cause, à terme la sécurité des visiteurs. Des travaux d’urgence doivent être impérativement engagés pour sauvegarder ces tours", rappelait la Fondation Fourvière.

Ce premier appel aux dons avait porté ses fruits puisque 2 millions d’euros avaient pu être collectés. Un nouvel appel est lancé en ce mois de novembre 2025 afin de récolter 500 000 euros. "Cette seconde campagne, menée à partir du 17 novembre, vise à financer la restauration structurelle des deux tours restantes et l’élargissement du périmètre des travaux incluant la rénovation des parties basses des tours", explique la Fondation Fourvière. Il est possible de donner en ligne, par chèque ou sur place au bureau de la Fondation Fourvière.

L’objectif final est de restaurer les quatre tours de la basilique de Fourvière d’ici mi-2027 avec un budget global estimé à 5,2 millions d’euros.

JCL le 17/11/2025 à 17:17

Et les travaux des pistes cyclables, ça coûte combien ?

bleucerise le 17/11/2025 à 17:16

C'est une pas un étendoir place Bellecour, c'est une vaste fumisterie, très chère...
Fourvière, c'est une nécessité.
Difficile de réveiller nos élus pour une bonne cause. Il faudra en changer.

Halte à la superstition! le 17/11/2025 à 17:16

Quand on croit, on ne compte pas...
Moi, je crois ce que je vois...

DMPP le 17/11/2025 à 17:10

Mr Aulas va arranger ça,en contre-partie pas de foot,mais de voix,oui,les voix du seigneur sont impénétrables,mais avec JMA tout est possible tout est realisable,donc introduire(sic) le bulletin aulas,hélas pour etienne blanc recalé...euh expulsé.

Claude Marrin le 17/11/2025 à 17:09

Demandez à Bernard de réduire les travaux pharaoniques à lyon et économiser de l’argent car les budgets ont explosés !

Je vois pas le rapport avec l'OL le 17/11/2025 à 16:57
RALEUSE a écrit le 17/11/2025 à 15h40

Je suis une lyonnaise et j'aime bcq ma ville. Mais je n'ai pas les moyens de faire un don. Je vous propose de demander à tous les bobos écolos, les joueurs de foot de l'OL

Surtout quand on voit que doucet à claqué un demi million d'euros pour un étendage, pkoi ce serait aux joueurs de l'OL de casquer ?
Et bernard avec tout le pognon qu'il prend aux usagers TCL il a pas un petit demi million à mettre dedans ?

RALEUSE le 17/11/2025 à 15:40

Je suis une lyonnaise et j'aime bcq ma ville. Mais je n'ai pas les moyens de faire un don. Je vous propose de demander à tous les bobos écolos, les joueurs de foot de l'OL

Bon le 17/11/2025 à 15:37

C’est dommage, on les avait mais on a claqué 1,6 M dans l’étendoir place Bellecour…

C'est moi le 17/11/2025 à 15:13

Ça m'a toujours fait hurler de rire les appels aux dons pour restaurer des basiliques, églises ou chapelle..

Ya pas genre un État maxi blindé (pour une bonne partie grâce aux dons d'ailleurs) qui s'appelle le Vatican et pour qui 500 000€ est une broutille?

