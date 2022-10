Sylvain Godinot (Ville de Lyon) : "On renonce au superflu mais il n'y a pas d'austérité énergétique"

Ce mardi, la Ville de Lyon présentait son plan de sobriété en vue de la crise énergétique de cet hiver. La mairie entend réduire ses consommations de 10% par rapport à 2019, car sa facture doit passer de 25 à 50 millions d'euros. L'objectif est donc de faire plusieurs millions d'euros d'économies par an.

Sylvain Godinot pilote ce dossier et annonce des limitations pour le chauffage. Il fera 18°C dans les bâtiments municipaux, sauf dans les écoles où il fera 19°C et dans les résidences seniors où le chauffage ne sera pas limité.

"On a cherché à équilibrer l'effort pour tous nos usagers", note l'adjoint à la Transition écologique et au Patrimoine.

"La mesure essentielle, qui fut le choix de tous les élus de la Ville de Lyon, c'est qu'il n'y a pas de fermetures de services publics", poursuit-il.

Pour Sylvain Godinot, "on renonce au superflu mais il n'y a pas d'austérité".

Concernant l'éclairage public, il sera totalement éteint de 2h à 4h30 du matin les nuits de dimanche, lundi, mardi et mercredi. "Lorient, depuis juillet 2021, éteint tous les soirs. Ils n'ont pas constaté d'augmentation d'accidents ou d'insécurité. (...) D'autres exemples laissent à penser que ça n'augmente pas l'insécurité. Par contre, évidemment il faut de la pédagogie car le sentiment d'insécurité va augmenter", reconnaît l'écologiste.

La mairie de Lyon a pris la décision de maintenir la Fête des Lumières. Une décision que beaucoup ne comprennent pas mais qui est tout à fait logique pour Sylvain Godinot : "C'est très court, c'est peu de sites, on a fait de gros progrès technologiques de spots, de lumières, de LED. Par rapport à ce que ça représente en termes de dynamique pour la ville de Lyon et de plaisir pour les gens, on a fait le choix de ne pas demander aux gens de ne pas renoncer à la Fête des Lumières".

🗣️ L'adjoint à la @villedelyon chargé de la Transition écologique @SylvainGodinot est l'invité de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce mercredi : plan de sobriété, crise énergétique, @FeteLumieres, chauffage et éclairage au programme https://t.co/FbDHy0VwQE — Lyon Mag (@lyonmag) October 12, 2022

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Plan de sobriété énergétique

01:31 Chauffage

04:10 Mesures qui s'adaptent au Covid

04:53 Mesures temporaires ?

06:32 Plan co-construit

08:00 Eclairage

09:54 Travailler avec l'opposition

11:01 Fête des Lumières

12:32 Plan lumière