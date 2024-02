Pour la première fois Pralus ouvre une boulangerie à Lyon

Originaire de Roanne, dans la Loire et bien implanté à Lyon depuis plusieurs années, Pralus va désormais ouvrir une boulangerie. La maison compte déjà quatre boutiques de pâtisserie chocolaterie, dans lesquelles se trouvent la mythique Praluline, cette brioche à la praline qui est née d’Auguste Pralus.

Une nouvelle gamme de produits

A l’instar des deux boulangeries Pralus situées à Roanne, celle de Lyon proposera du pain, du snacking, des viennoiseries et des desserts aux recettes traditionnelles. Ulysse Pralus, petit-fils d’Auguste Pralus le fondateur, gérera ce nouvel établissement. Il souhaite développer des pains spéciaux, du pain bio au levain et des recettes plus originales à base de fruits ou d’épices. Des pains traditionnels seront tout de même proposés.

La boulangerie Pralus devrait ouvrir à la fin du mois d’avril 2024.