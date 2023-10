Lyon : deux morts et trois blessés dans l’incendie d’un immeuble à Valmy (MàJ)

Mise à jour ce mardi à 12h30 :

Dans un nouveau bilan, la préfecture du Rhône déplore la mort de deux personnes lors du sinistre. Aucune précision n'a été apportée concernant l'identité de ses victimes. Par ailleurs, 32 personnes impliquées ont été accueillies au point de regroupement ouvert par la Mairie de Lyon et armé par la Croix-Rouge. Les services de l'Etat précisent que le premier équipage de sapeurs-pompiers est arrivé sur place 11 minutes après le premier coup de téléphone d'alerte, à 3h44 exactement.

Les opération d’extinction des foyers résiduels et de déblaiement se poursuivent. Dès cet après-midi, une expertise technique de la structure de bâtiment sera réalisée. De plus, "un dispositif d’accompagnement des personnes impliquées vers un hébergement puis un relogement pérenne est assuré par la mobilisation des assurances et du bailleur. Un

accompagnement psychologique est proposé dès la prise en charge des personnes impliquées au sein du point de regroupement" indique la préfecture.

La Préfète du Rhône, Fabienne Buccio adresse enfin "ses sincères condoléances aux proches des victimes et son soutien aux personnes blessées et sinistrées".

Article initial :

Il était environ 3h30 quand les sapeurs-pompiers de Lyon ont été alertés d’un important incendie en cours dans un immeuble d’habitation de GrandLyon Habitat, place Dumas de Loire, dans le 9e arrondissement de Lyon. Rapidement, un important dispositif de secours a été mis en place.

Mais les intervenants n’ont pu que déplorer le décès d’une personne dont l'identité est pour le moment inconnue. D'après nos informations, la victime a été retrouvée vers 5h du matin sans vie en bas de la cage d'escalier qui s'était effondrée. Il s'agirait de l'occupant d'un appartement du 2e étage. Au moins trois blessés, en urgence relative, ont aussi été pris en charge et transportés à l’hôpital. Le bilan fait aussi état de "11 personnes impliquées mises à l'abri" d'après la préfecture du Rhône.

Le feu a été "circonscrit", vraisemblablement vers 6h, mais les secours sont toujours sur place pour des opérations d'extinction, notamment 80 sapeurs-pompiers arrivés avec 29 engins, ainsi que le SAMU et les forces de l'ordre. La toiture s'est aussi effondrée dans le bâtiment sinistré. Un périmètre de sécurité est mis en place rue Sergent Berthet, entre la rue Saint Pierre de Vaise et la rue du Bourbonnais. Plusieurs lignes de bus sont déviées de leurs trajets.

Juliette Bossart-Trignat, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité est sur place tout comme Mohamed Chihi, adjoint au maire de Lyon chargé de la Sécurité qui a assuré sur X : "Toutes nos pensées et nos condoléances à la famille. Plusieurs personnes ont perdu leur logement, ils seront relogés. La Ville de Lyon se tient à leurs côtés".

Les causes du sinistre sont pour le moment inconnues. D'après un témoin, les flammes sont parties du rez-de-chaussée de l'immeuble sinistré. Une enquête a été ouverte par la police.

J.D.