Pascal Blanchard : "Bilan de la gestion de la canicule extrêmement positif dans la Métropole de Lyon"

Cet été, la canicule a frappé durement l'agglomération lyonnaise, avec des pics élevés et longs sur la durée. Malgré tout, les différents acteurs ont eu "une coordination de qualité et une implication" qui ont permis d'éviter un grand nombre de décès selon Pascal Blanchard. Le vice-président de la Métropole chargé de la Santé et des Personnes âgées évoque même un "bilan extrêmement positif de l'été", "on sort de la canicule très satisfait".

Pascal Blanchard prépare également la Semaine Bleue destinée aux seniors. L'élu veut "remettre nos aînés dans notre société" car selon lui, "le monde d'après commence par redonner sa place à tout un chacun. (...) Les résidents d'Ehpad restent nos concitoyens".

00:00 Covid-19

01:10 Bilan de la canicule

02:09 Semaine bleue

03:20 Difficultés de recrutement

06:08 Seniors et gastronomie

09:01 Bien vieillir

11:21 Droit à mourir