La canicule va-t-elle frapper Lyon encore longtemps ?

Alors que le département du Rhône est placé en vigilance jaune canicule depuis ce mardi, l’alerte est maintenue pour ce vendredi encore, et court au moins jusqu’à minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Trente-six autres départements ont aussi été placés en vigilance jaune, ainsi que 14 en orange notamment dans le Centre-Val-de-Loire et l'Ile-de-France.

A Lyon, le mercure devrait monter à 35°C dans les après-midis de samedi et dimanche, soit un écart de +10°C par rapport aux normales de saison. Un soleil de plomb continuera de toucher la capitale des Gaules.

L’atmosphère devrait enfin progressivement redescendre à partir du début de la semaine prochaine. Lundi, les météorologues tablent pour le moment sur une température maximale de 33°C en seconde partie de journée. Puis, dès mardi, des orages sont attendues sur l’agglomération lyonnaise pour le plus grand bonheur des agriculteurs. Dès lors, Météo France évoque des maximales comprises entre 27°C et 30°C entre mardi et mercredi.