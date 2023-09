Lyon et le Rhône placés en alerte canicule 

Ce mardi matin, Météo-France a placé le département du Rhône en vigilance jaune "canicule". Au total, 43 départements du pays sont concernés par cette nouvelle vigilance. Une alerte qui court jusqu’à minuit pour Lyon et sa région, pour le moment, mais "une aggravation n'est non plus pas exclue" d’après les météorologues. Déjà, ce mardi, le mercure devrait monter à 35°C en seconde partie de journée. Il devrait ensuite faire environ 21°C la nuit prochaine.

Les Lyonnais sont appelés à respecter les gestes simples pour se protéger des fortes chaleurs parmi lesquels boire régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif, manger en quantité suffisante et éviter l’alcool, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et maintenir le logement au frais en laissant les volets et fenêtres fermés la journée.

En cas de nausées, de maux de têtes ou de fatigue inhabituelle, il est fortement conseillé d’arrêter toute activité physique, de se mettre au frais et de boire si ces signes surviennent après une exposition directe au soleil. Si les symptômes s’aggravent, il faut appeler un médecin et le 15 en cas d’urgence.