Coup de chaud à Lyon : des températures ressenties allant jusqu’à 39°C

Gros coup de chaud attendu sur l’agglomération lyonnaise. Le soleil est au rendez-vous de ce début d’été à Lyon avec un mercure qui ne va cesser d’augmenter jusqu’à la fin de la semaine.

Météo France prévoit ce jeudi jusqu’à 31°C avec un ressenti de 36°C dans l’après-midi. Il fera encore plus chaud ce vendredi puisque dès le début de la matinée le thermomètre affichera 24°C mais les Lyonnais auront un ressenti beaucoup plus élevé qui atteindra les 30°C le matin et les 39°C l’après-midi.

On devrait un peu plus respirer à la fin du week-end après des orages samedi soir. Comptez jusqu’à 27°C ce dimanche, 28°C ce lundi et 26°C ce mardi.