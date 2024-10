Intempéries : le Rhône repasse en vigilance jaune

Au lendemain des fortes précipitations ayant entrainé des inondations dans la région lyonnaise, Météo France a publié un nouveau bulletin sur la situation.

Alors que l’alerte rouge a été levée en début de matinée dans le Rhône, le département vient de repasser en vigilance jaune crues.

L’heure est désormais à la constatation des dégâts. Un hélicoptère survole d’ailleurs les zones sinistrées ce vendredi matin. C’est notamment le cas à Givors, Brignais et Grigny, des communes particulièrement touchées par les inondations. Six centres d’accueil ont été ouverts ce jeudi pour accueillir les habitants inondés.

Pour rappel, les établissements scolaires et les crèches d’une cinquantaine de communes resteront fermés ce vendredi.

Le pompage de l’A47 a débuté et les automobilistes ne peuvent pas emprunter l’autoroute entre Ternay et l’échangeur 11 La Madeleine. Les véhicules légers doivent emprunter la D342 tandis que les poids-lourds doivent passer par les autoroutes A72 et A89.

Ce sont en tout 2300 interventions qui ont été enregistrées dans toute la France ce jeudi. "C’est un traumatisme", a réagi le Premier ministre Michel Barnier.