Intempéries au sud de Lyon : le long pompage de l'A47 a débuté, pas de date de réouverture

Les intempéries ont entraîné la crue du Gier, et l'autoroute a été englouti, ainsi que de nombreux véhicules abandonnés par leurs propriétaires.

L'axe qui permet de relier Lyon à Saint-Etienne n'a toujours pas rouvert ce vendredi, sur la portion entre le noeud de Ternay et l'échangeur 15 Saint-Chamond Seytilec. Et les autorités se gardent bien de communiquer une éventuelle date et heure de réouverture tant le chantier est compliqué.

Depuis jeudi, du matériel est acheminé pour notamment pomper l'eau sous la trémie de Givors. Si le pompage a débuté, la préfecture du Rhône annonce une opération "très longue", notamment à cause de l'aspect de l'eau, boueuse et remplie de déchets.

Une fois l'eau pompée, il faudra ensuite évacuer les épaves de véhicules, puis nettoyer la route, vérifier que les ouvrages (trémies, ponts) n'ont pas souffert de la crue... Ce n'est qu'à ce moment-là que l'A47 pourra accueillir de nouveau de la circulation.

En attendant, les automobilistes sont priés de passer par l'A89 ou l'A72. Du côté ligérien, l'axe a pu rouvrir partiellement aux véhicules légers.