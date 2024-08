En raison de travaux sur les ponts de Chasse-sur-Rhône et de l’A47, la circulation modifiée fin août dans le sud de Lyon

A partir de lundi prochain, deux ponts routiers de la Métropole de Lyon seront en travaux, annonce la collectivité ce mardi. À commencer par celui de l’A47 situé sur la commune de Givors, à deux pas du rond point entre les rues de la Paix, du Moulin et de Montrond, où les joints de chaussée et de trottoirs seront reconstruits. Pendant la durée des travaux, prévus jusqu’au 30 août, la circulation sera coupée sur le pont uniquement en soirée, entre 21h et 6H du matin.

Non loin d’ici, à Chasse-sur-Rhône, un autre ouvrage aura droit à son entretien. Il s’agit du pont suspendu de Chasse, qui relie cette commune à Givors, et en parallèle les départements du Rhône et de l’Isère. La phase d’intervention sera un peu moins longue, jusqu’au 23 août, soit du lundi au vendredi de la semaine prochaine.

Les travaux concerneront les pylônes du pont pour sécuriser les plateformes d’accès. Si la circulation piétonne et cycliste restera possible, l’axe ne pourra pas être emprunté par les voitures et motos en journée, de 8h30 à 17h.

Dans ces deux cas de figure, des itinéraires de déviation seront mis en place le temps des travaux.