Tempête Bert : un camion renversé sur l’A47 paralyse la circulation atour de Lyon

La tempête Bert a provoqué un accident impressionnant ce lundi 25 novembre 2024, peu après 10h, sur l’A47 au niveau de Ternay, dans le Rhône. La remorque d’un poids lourd circulant en direction de Lyon s’est couchée en travers des voies, probablement en raison des rafales puissantes qui balaient actuellement la région, placée en vigilance orange.

La scène s’est déroulée après le pont de Givors, à hauteur de la sortie Chasse-sur-Rhône. L’autoroute a été fermée dans le sens Saint-Étienne-Lyon, entraînant des kilomètres de bouchons sur cet axe très fréquenté.

Face aux conditions météo dangereuses, la préfecture d’Auvergne-Rhône-Alpes avait d'ailleurs interdit toute manœuvre de dépassement pour les camions de plus de 7,5 tonnes sur les routes nationales et autoroutes du département du Rhône, une mesure en vigueur depuis minuit et jusqu’à la fin de l’alerte orange.