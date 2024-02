Près de Lyon, quatre jeunes femmes tuées et un blessé grave dans un accident sur l'A47

Dans la première voiture, cinq occupantes, âgées de 18 à 20 ans. Dans la seconde, une famille de six, comptant quatre enfants et leurs parents.

Ce samedi 3 février aux alentours de 19 heures, l'A47 a été le théâtre d'un dramatique accident au niveau de Dargoire, à une trentaine de kilomètres de Lyon, dans le sens Saint-Etienne-Givors. Si les circonstances exactes de l'accident sont en cours d'établissement, le bilan est connu : la première voiture, qui s'est retournée sur le toit, a vu quatre de ses passagères perdre la vie.

Selon ActuLyon, les quatre jeunes femmes majeures, dont trois sont âgées de 18,19 et 20 ans, sont décédées sur place. La dernière, gravement blessée, a été transportée à l'hôpital Lyon Sud : son pronostic vital est engagé.

Selon les autorités, la seconde voiture a été épargnée : le père, qui conduisait, et ses quatre enfants sont indemnes, et la mère a été légèrement blessée et aussi transportée à l'hôpital Lyon Sud.

Pour désincarcérer les victimes et assister les personnes sur place, ainsi que les quatre témoins de la scène sous le choc, vingt-trois sapeurs pompiers ont été mobilisés sur place et la circulation sur l'A47 a été coupée pendant quelques heures. Celle-ci a cependant été rétablie à 22h30 dans le sens Saint-Etienne-Givors.

Une cellule d'aide psychologique aurait été proposée aux témoins.