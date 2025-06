Un piège installé sur une piste cyclable : un cycliste gravement blessé près de Lyon

Un cycliste de 35 ans a été gravement blessé aux alentours de 14h30 mardi 17 juin, après avoir percuté une table métallique qui aurait été volontairement posée en travers de la piste cyclable route de Strasbourg à Caluire-et-Cuire.

Le choc s’est produit dans une descente, à l’entrée d’un virage, à hauteur du numéro 44. La victime, originaire du 9e arrondissement de Lyon, aurait été projetée au sol après un vol plané. Blessé à la tête, avec de multiples abrasions et des douleurs diffuses, il a été transporté en urgence à l’hôpital de la Croix-Rousse.

L’objet, une table de type mange-debout, avait été placé, sur un tronçon récemment aménagé par la Métropole de Lyon. “Nous condamnons avec la plus grande fermeté le comportement irresponsable et inacceptable du ou des auteurs de cet acte à la fois absurde et dangereux”, a réagi sur ses réseaux sociaux Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole en charge de la voirie. “Nous avons bien sûr déposé plainte.”

Selon Le Progrès, des témoins ont vu le cycliste convulser après sa chute. Les secours sont intervenus rapidement. Ce n’est pas un cas isolé : la Ville de Caluire évoque au quotidien “des gravats, un canapé et même un WC” déjà retrouvés sur la bande cyclable depuis sa mise en service en mai.

“Notre police municipale a déjà verbalisé, en un mois, 36 véhicules garés sur la bande cyclable”, a fait savoir la mairie, ajoutant que la Métropole reste responsable de l’entretien.

Ce tronçon cristallise des tensions entre partisans de la mobilité douce et riverains en colère. Une pétition en ligne a réuni plus de 700 signatures. Une manifestation avait aussi eu lieu le 11 mai.