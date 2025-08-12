Charlotte Lyon : un site se fait passer pour une boutique lyonnaise de prêt-à-porter et crée la pagaille

Vendredi dernier, le site de prêt-à-porter et d’accessoires "Charlotte Lyon" a été fermé par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) pour pratiques commerciales trompeuses.

Cela faisait plusieurs mois que ce site, qui se fait passer pour une enseigne lyonnaise qui va fermer et qui propose des réductions, utilise le dropshipping pour arnaquer les consommateurs.

Or, il n'y a aucune boutique Charlotte Lyon dans la capitale des Gaules.

L’alerte avait été donnée par le journaliste Olivier Dauvers, qui avait décelé le Dark Pattern, une technique manipulant l’utilisateur avec des stocks limités ou encore de grandes réductions.

Problème, le site a refait surface ce lundi 11 août. Cette fois, les arnaqueurs ont utilisé une adresse web se terminant par ".com" au lieu de ".fr". Sur la page d’accueil, on retrouve les mêmes photos générées par l’intelligence artificielle et les mêmes réductions. Il ne faut donc pas s'y rendre, et encore moins y renseigner ses coordonnées bancaires.