Reprise de la circulation sur la ligne B à Lyon après un accident grave en station

Mise à jour 17h20 : la circulation a repris normalement sur la ligne B du métro.

Article initial : Les pompiers ont été appelés aux alentours de 15h45 pour un "accident voyageur". La victime se serait retrouvée sur les voies du métro avant d'être coincée sous une rame.

Un gros dispositif d’intervention, incluant les sapeurs-pompiers, le Samu et des effectifs de police, a été rapidement déployé sur place.

Selon les secours, la victime a pu être évacuée.

La ligne B du métro lyonnais est actuellement coupée entre les stations Charpennes Charles Hernu et Debourg. Seul le tronçon entre Saint-Genis-Laval Hôpital Sud et Stade de Gerland - Le LOU reste desservi. Des bus relais ont été mis en place entre Gare Part-Dieu Vivier Merle et Debourg, selon les informations publiées par les TCL.

La reprise progressive du trafic est estimée à 17h45.

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues.