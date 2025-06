Lyon : une pelleteuse provoque une fuite de gaz et perturbe le réseau TCL

Les faits se sont produits ce samedi 31 mai aux alentours de 21h30, au 26 rue Saint-Agnan (Lyon 8e). Une pelleteuse a heurté un conduit de gaz, provoquant une fuite nécessitant l’intervention rapide des sapeurs-pompiers.

Vingt soldats du feu ont été mobilisés. À l’aide d’explosimètres, ils ont procédé à des relevés pour s’assurer de l’absence de danger immédiat, précise Le progrès. Aucune évacuation n’a été décidée.

Par mesure de précaution, les lignes de tramway T2 et T4 ont été partiellement interrompues durant l’intervention. Le T2 ne circulait plus qu’entre Saint-Priest Bel Air et Grange Blanche ; le T4 était limité à deux tronçons : La Doua–Archives départementales et Lycée Lumière–Hôpital Feyzin Vénissieux.

L’opération s’est terminée vers 23 heures. Les TCL annonçaient un retour progressif à la normale aux alentours de minuit. Ce dimanche matin, les deux lignes circulent à nouveau normalement.