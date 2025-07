Grave accident aux Minguettes : un mineur à trottinette tué dans une collision avec une moto

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un mineur ce samedi après-midi à Vénissieux. Vers 15 heures, une collision est survenue entre un motard et une personne circulant à trottinette, au niveau du 2 avenue Marcel Cachin, à proximité de l’arrêt de tram Herriot – Cagne, dans le quartier des Minguettes.

Les deux victimes avaient été prises en charge en urgence absolue. Malgré les tentatives de réanimation, la personne à trottinette, un adolescent, est décédée sur place. Une voiture qui aurait pris la fuite pourrait également être impliquée dans l'accident.

Selon nos informations, une tierce personne aurait tenté de récupérer la moto accidentée. Elle a été interpellée par les forces de l’ordre.

En raison de l’accident, le trafic du tram T4 est fortement perturbé. La ligne circule en deux parties : entre La Doua – Gaston Berger et Marcel Houël – Hôtel de Ville d’un côté, et entre Maurice Thorez et Hôpital Feyzin – Vénissieux de l’autre.

Les stations entre Lycée Jacques Brel et Division Leclerc ne sont plus desservies, et les bus relais mis en place ne desservent pas les arrêts Herriot – Cagne et Lycée Jacques Brel en raison du périmètre de sécurité. La reprise de la circulation est estimée à 18 heures.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.