Le Rhône passe en vigilance orange aux vents violents

Météo France a placé le département du Rhône en vigilance orange pour des vents violents. Cette alerte débutera ce jeudi à la mi-journée.

En cause : le passage de la tempête Caetano. "Ce vent ne sera pas régulier au cours de l’épisode avec des pointes par intervalles sur la période. Il commencera à forcir dès la fin de matinée de jeudi. On attend sur l’épisode des valeurs en plaine de 90 à 100/110 km/h en rafales, localement jusqu’à 120 km/h en Limagne. Sur le relier on pourra relever 110 à 130 km/h sur le relief du Massif central et plus de 150 km/h sur les points les plus hauts des Alpes", précise Météo France dans son bulletin.

Dans le Rhône, les rafales de vent pourront dépasser les 85 km/h au cours de la journée. Le retour au calme est prévu dans la nuit. Le département sera également en vigilance jaune neige verglas.