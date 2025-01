Des rafales de vent à plus de 110km/h : Lyon et le Rhône en vigilance orange

Le vent du sud va notamment balayer le Rhône et la Métropole de Lyon dans l'après-midi, avec des rafales à plus de 80km/h.

La préfecture du Rhône annonce que dans la soirée, vers 21h, le sud du département et la zone de Givors seront en proie à des rafales dépassant les 110km/h.

Il est donc recommandé de limiter ses déplacements et de rester à l'abri, de ne pas se promener en forêt ou le long d'un cours d'eau et de ranger les objets sensibles aux effets du vent et susceptibles d'être endommagés.