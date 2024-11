Le Rhône placé en vigilance orange vent à partir de lundi : des rafales jusqu’à 110 km/h attendues

Depuis ce dimanche 24 novembre, un épisode de vent de sud souffle sur le département du Rhône, avec des rafales parfois violentes. La vigilance orange, annoncée par Météo France, entre en vigueur ce lundi à 6h et devrait se prolonger jusqu’à 16h, voire davantage.

Dans son bulletin, Météo France précise :"Les rafales touchent particulièrement les secteurs sud des départements 42 et 69 et notamment le Pilat, la vallée du Gier, le secteur Givors et les vallées où les rafales peuvent atteindre 100/110 km/h (voire même 120 km/h très localement)."

Le pic de cet épisode venteux est attendu entre la fin de la nuit et la mi-journée de lundi, en lien avec la dépression Bert.