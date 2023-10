Près de Lyon : trois blessés à Rillieux-la-Pape après la chute d’un arbre

Alors que plusieurs parcs de Lyon avaient été fermés par précaution, un drame a été évité de peu sur la commune de Rillieux-la-Pape. Un arbre est tombé sur des piétons du côté du hameau de Vancia, selon Le Progrès. Trois personnes ont été blessées dont une sérieusement. Les trois personnes ont été prises en charge par les secours et transportées à l’hôpital. Les lieux ont ensuite été sécurisés, notamment un second arbre qui menaçait à son tour de s’effondrer.

Le maire de la commune, Julien Smati, a indiqué avoir "pris des mesures avec la police municipale pour interdire l’accès au site qui doit être dégagé et qui reste potentiellement dangereux. Cette zone restera interdite à tous, piétons et véhicules, tant qu’il subsiste un danger potentiel. Le service des espaces verts analysera lundi la situation et les meilleures actions pour rendre ce site sûr. Heureusement un deuxième accès permet aux riverains l’accès de leur maison".

Au total, les sapeurs-pompiers du Rhône ont mené une cinquantaine d’interventions dans le département dans la journée de dimanche.