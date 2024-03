Après les violences urbaines près de Lyon, la CRS 83 déployée à Rillieux-la-Pape

Cette fin de semaine a été marquée, dans les communes de Vaulx-en-Velin et Rillieux-la-Pape, par de nombreuses violences urbaines.

Selon Le Progrès, la liste d'infractions est longue : jets de projectiles en directions de forces de l'ordre, feux de poubelles et barricades, caillassage de bus, dégradation de biens publics... perpétrées par quelques dizaines d'individus, entre vingt et quarante dans le quartier des Semailles à Rillieux, et dans le centre de Vaulx.

A Rillieux-la-Pape, les violences auraient commencé aux alentours de 22h, avec la dégradation d'abribus, et le caillassage d'un bus : des incendies de poubelles sont venus se rajouter aux évènements. Les forces de l'ordre dépêchées, parmi lesquelles des policiers nationaux et municipaux, ont reçu des jets de projectiles et des tirs de mortiers d'artifice, entraînant la dégradation d'un véhicule.

Du côté de Vaulx, les violences ont gagné le centre de la commune aux alentours de 23h30 : alors que des pompiers géraient des feux de barricades, ils ont également reçu des jets de projectiles. Les policiers dépêchés ont été ensuite caillassés.

Alors qu'un dispositif policier sera mis en place ce samedi soir à Rillieux, le Maire de la commune, Julien Smati (LR) déplore le besoin de recourir à l'action concertée des polices nationale et municipale, qui "porte un coup sérieux au trafic sur Rillieux-la-Pape" : celui-ci explique la réponse violente des "jeunes délinquants" par les récentes vagues d'interpellations et saisies de stupéfiants sur la commune.

Conséquence, la préfecture du Rhône mobilise pour ce samedi soir la CRS83 sur la commune de Rillieux afin de faire revenir le calme.