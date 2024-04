Près de Lyon : un bus incendié lors de violences urbaines

Pour une raison inconnue, un groupe important de jeunes a réalisé des violences urbaines dans le secteur de la Velette.

Après avoir dressé des barricades pour empêcher les entrées et sorties du quartier, ils ont mis le feu à un bus TCL stoppé sur un rond-point.

Le conducteur a pu se mettre à l'abri et a été légèrement blessé, mais son véhicule a été intégralement incendié malgré l'arrivée rapide des pompiers, escortés par les forces de l'ordre.

📆Juillet 2011 au 2 Avril 2024, en raison d’un incendie, c’est terminé après 13ans de service pour l’Irisbus Citelis 18 n°2267 du réseau @TCL_SYTRAL.



Heureusement pas de victimes humaines. Mais c’est toujours très choqué de constater cela. #TCL #Bus #Rillieux #C5 pic.twitter.com/SbSyKbhVjl — Mathias Hb (@MathiasHb) April 3, 2024

Le quartier de la ville nouvelle ne sera pas desservi par les bus ce mercredi soir.

"Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte criminel. J'ai demandé à la préfecture et à la commune de Rillieux-la-Pape des moyens renforcés de police nationale et municipale", a réagi le président du Sytral Bruno Bernard.

La CRS 83 va être déployée ce mercredi et restera tant qu'il le faudra pour que la situation s'apaise.

Une enquête a été ouverte.

Deux interpellations avaient été menées dans le quartier mardi après-midi. On ne sait pas encore si ces arrestations sont liées ou non aux expéditions punitives qui ont suivi dans la soirée.