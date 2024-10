Intempéries au sud de Lyon : Vaulx-en-Velin vient en aide à Givors

Les conséquences des intempéries du 17 octobre dernier continuent de peser sur la commune de Givors. Quartiers inondés, routes coupées et habitations évacuées : les dégâts causés par la crue du Gier ont été nombreux à l'image du centre commercial Givors 2 Vallées. Alors que les sinistrés attendent toujours la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, des élans de solidarité se manifestent entre les communes du département.

C’est dans ce cadre qu'Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, a répondu il y a quelques jours à l’appel lancé par Mohamed Boudjellaba, maire de Givors. Dans un tweet posté ce mercredi 23 octobre, elle a annoncé l’envoi de “3 agents municipaux, un tractopelle et un camion plateau” pour prêter main forte aux équipes locales de Givors.

Le maire de Givors a chaleureusement remercié son homologue via X : “Un grand merci pour ton prêt de matériel et pour les moyens humains que tu as mis à notre disposition. Cela nous a beaucoup aidé et cela me touche personnellement. Merci également aux Vaudais pour cet élan de solidarité.”

Le déplacement du Premier ministre Michel Barnier à Givors ce vendredi rappelle l’urgence d’une réponse nationale pour venir en aide à la commune du sud de Lyon.