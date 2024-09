Ressortez les pulls : le thermomètre va dégringoler cette semaine à Lyon

Le froid sera d’actualité cette semaine sur la quasi-totalité de la France. Le pays va en effet se trouver sous influence dépressionnaire avec au bout une baisse importante du mercure.

Le temps sera tout simplement automnal dans les prochains jours. Lyon et le Rhône ne feront pas exception avec un ciel nuageux une bonne partie de la semaine et le thermomètre qui va progressivement baisser. Comptez un maximum de 21°C ce lundi, 22°C ce mardi, 20°C ce mercredi, 16°C ce jeudi et ce vendredi.

Les matinées seront particulièrement fraîches avec des températures en-dessous de 3°C à 8°C par rapport aux normales de saison. On ne dépassera pas les 10°C le matin des journées de jeudi, vendredi, samedi et dimanche. L’automne va donc prendre un peu d’avance cette année…