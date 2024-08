Lyon : un samedi très chargé dans le sens des départs

Le mois d’août, synonyme de vacances pour la plupart, bat son plein. Le deuxième week-end du mois sera encore très chargé sur les routes. A commencer par le vendredi, où Bison Futé recommande d’éviter l’A7 dans le sens retour Orange-Lyon, entre 15h et 17h.

Le samedi, la circulation sera compliquée dans les deux sens de cet axe. Il est fortement recommandé de l’éviter entre 7h et 16h dans le sens des départs, et entre 14h et 16h, considérant les créneaux où la circulation est décrite comme saturée.

Le dimanche, de nouvelles complications sont à attendre concernant les départs : la circulation sera très difficile sur l’axe entre Lyon et Orange entre 14h et 18h.

En revanche, rien à signaler dans le sens des retours pour ce dimanche. La circulation devrait être fluide entre la Capitale des Gaules et le sud de la France.