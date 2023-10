Lyon : +12°C ce lundi par rapport aux moyennes de températures, le record mensuel menacé

🔴☀ Comment faire pire qu'aujourd'hui en termes de #chaleur ? Et pourtant votre lundi 2 octobre sera bel et bien encore plus chaud à l'échelle nationale. La chaleur va gagner du terrain et en puissance vers le nord de la #France. Une journée historique !



On attend 27°C à… pic.twitter.com/bf1x0Qqctj