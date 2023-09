Canicule à Lyon : l'opposition propose aux écologistes une stratégie "plus ambitieuse"

Et alors que la canicule se poursuit en ce début de mois de septembre, il est fort à parier que ces épisodes vont se renouveler.

C'est dans ce cadre que les présidents des groupes Pour Lyon et Inventer la Métropole de demain Yann Cucherat et Louis Pelaez écrivent aux écologistes. Selon eux, Ville et Métropole de Lyon doivent adopter une stratégie canicule "plus ambitieuse".

Le duo suggère ainsi que soient identifiées en amont les personnes âgées fragiles, plutôt que de les laisser s'inscrire par elles-mêmes sur le fichier canicule. Yann Cucherat et Louis Pelaez aimeraient aussi que soient identifiés et ouverts de nouveaux lieux frais comme la patinoire Charlemagne.

Concernant la baignade, les anciens lieutenants de Gérard Collomb réclament à leur tour l'aménagement de piscines naturelles dans le Rhône et la Saône, ainsi que le recrutement massif et anticipé de maitres-nageurs pour garantir l'ouverture non-interrompue des piscines municipales.

Enfin, ils appellent à une végétalisation différente dans l'agglomération, en donnant la priorité "aux essences hautes et à des stratégies de plantation dense (...), condition sine qua non pour que celles-ci permettent un réel rafraichissement de nos espaces urbains".