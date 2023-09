Canicule à Lyon : des musées ouvrent gratuitement

Ce mercredi encore, le département du Rhône reste en alerte orange à la canicule avec un mercure qui va atteindre 34°C en seconde partie de journée. Afin de faire face aux fortes températures qui devraient encore être présentes jusqu’à la fin de la semaine, plusieurs musées seront ouverts gratuitement ces prochains jours.

Dès ce mercredi, et jusqu'au lundi 11 septembre inclus, la mesure concerne les musées Gadagne, des Beaux-Arts, de l’Imprimerie et de la Communication graphique et enfin le musée automobile Henri Malartre.