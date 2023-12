Lyon : Yann Cucherat arrêtera-t-il la politique en 2026 ?

Selon nos informations, les deux clans nés de la guerre fratricide de 2020 ont déjà tenté d'opérer un rapprochement cette semaine, mais leur réunion a été finalement ajournée. La réconciliation entre les David Kimelfeld, Georges Képénékian, Louis Pelaez et Yann Cucherat n'est pas encore pour tout de suite.

Mais ce dernier pourrait bien tirer un trait sur cette ambiance lourde et sur l'objectif de reprendre la Ville de Lyon en 2026. Dans une interview au Progrès ce dimanche, Yann Cucherat révèle qu'il devra faire prochainement un choix entre sa carrière politique et ses ambitions professionnelles au sein du sport français.

En effet, l'ancien adjoint de Gérard Collomb succèdera à Claude Onesta l'an prochain après les Jeux Olympiques de Paris 2024 pour présider l'Agence nationale du sport.

"Ma place et mon rôle seront proportionnels à mon projet. On ne court jamais deux lièvres à la fois. Je saurais faire les choix qui s’imposent à moi", déclare ainsi l'intéressé à nos confrères, laissant clairement entendre que s'il est toujours en poste en 2026 et que sa mission au sein du groupement d'intérêt public se déroule bien, il mettra un terme à sa carrière politique entre Rhône et Saône.

Une sorte de syndrome Michel Havard, qui lui aussi avait, après avoir accédé au second tour des municipales lyonnaises en 2014 et perdu face à Gérard Collomb, tiré un trait sur le conseil municipal pour se consacrer à 100% à son travail.