Béatrice de Montille : "Proposer aux Lyonnais un projet centré sur la qualité de vie"

Au dernier conseil municipal de Lyon, Béatrice de Montille est montée au créneau sur la nouvelle tarification du stationnement. "J'espère que l'impact sur le commerce ne sera pas trop défavorable", indique l'élue d'opposition qui voit dans l'annonce d'assises du commerce et de l'artisanat en septembre une prise de conscience tardive des écologistes : "ça montre bien qu'ils se réveillent sur cette question inquiétante".

Ce mercredi, François-Xavier Bellamy sera à Lyon. Le candidat LR aux européennes est à la peine dans les sondages. "Il a été le premier à contrer la politique de décroissance que voulaient mettre en place certains de nos élus macronistes", défend Béatrice de Montille.

La conseillère municipale entend jouer les premiers rôles en 2026. "J'ai envie de m'investir pleinement avec tous les talents motivés pour proposer aux Lyonnais un projet inspirant, positif et centré sur la qualité de vie à Lyon", annonce-t-elle.

Mais cela fait-il d'elle une candidate déclarée à l'investiture que brigue également Pierre Oliver ? "On travaille et on verra quelle est la personne la mieux placée pour nous faire gagner".

00:00 Tarification anti-SUV

02:55 Budget de la Ville de Lyon

03:52 Elections européennes

05:31 Laurent Wauquiez

05:57 Ambitions pour 2026 ?