Municipales à Lyon : le chef Christophe Marguin annonce sa candidature

Alors que le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver espère mener les listes des Républicains aux prochaines élections municipales à Lyon pour affronter Grégory Doucet, un nouveau candidat s’invite dans la danse.

Il s’agit de Christophe Marguin. Le chef cuisinier, patron des Toques blanches lyonnaises mais aussi conseiller métropolitain d’opposition, a officialisé sa candidature ce lundi soir.

Dans un entretien au Progrès, il affirme vouloir battre les écologistes qui "font du mal à la ville".

"Je reçois du soutien autour de moi. Des gens influents à Lyon me poussent à y aller. Il est encore trop tôt pour donner leur nom. Nous sommes à trois ans. Je veux rassembler", promet Christophe Marguin, qui mise notamment sur l'appui du monde économique lyonnais échaudé par la stratégie des Verts.

"Aujourd’hui, il est temps de redynamiser Lyon", poursuit-il.

Quid des Républicains, et donc de Pierre Oliver ? "On s’est croisé. C’est quelqu’un que j’aime beaucoup. Ce qui compte et que je lui dirai, c’est que je veux rassembler", annonce à nos confrères le chef du Président dans le 6e arrondissement.

Pas sûr que tout se déroule aussi bien qu'il l'espère.

On se souvient que Christophe Marguin avait traité de "connards" les électeurs des écologistes aux municipales de 2020. A mi-mandat, avec 2026 en ligne de mire, le truculent homme de réseaux causera-t-il plus de bien que de tort à son camp qui rêve de bouter les Verts hors de l'Hôtel de Ville ?